河南許昌市公安局29日發佈警情通報，經許昌市公安機關進一步偵查發現：以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪集團，非法控制禹州新民生等4家村鎮銀行，涉嫌實施系列嚴重犯罪。該犯罪團夥在正常存款利息之外，用非法獲取的部分資金，以年化收益率13至18％「貼息」標準為誘餌吸攬資金。目前，公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，其中逮捕234人，追贓挽損工作取得重大進展。案件偵辦工作正在依法縱深推進。

據澎湃新聞5月19日報導，有6家村鎮銀行的線上儲戶反映，存在銀行裡的錢取不出來了。這6家銀行包括河南省4家、安徽省2家：河南省許昌市的禹州新民生村鎮銀行、駐馬店市的上蔡惠民村鎮銀行、商丘市的柘城黃淮村鎮銀行、開封市的新東方村鎮銀行，以及安徽省蚌埠市的固鎮新淮河村鎮銀行，黃山市的黟縣新淮河村鎮銀行。

此外，據微信公號「平安許昌」6月18日消息，2022年4月19日，市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。現初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前，許昌禹州警方已介入村鎮銀行的相關案件，正全面偵辦。

而該事件當時還有不少插曲，6月時河南省衛健委及12345政務服務熱線接到多個「外地來豫儲戶被賦紅碼」的投訴。多名來投訴的儲戶表示，健康碼當日午間從紅碼變回綠碼。但也有儲戶反映，其健康碼變綠後沒多久，又莫名變回了紅碼。

對此，當時鄭州市紀委監委則啟動調查問責，對發現違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》的亂作為，將依規依紀依法嚴肅處理。