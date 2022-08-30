消息面：

1.捷克工業部長Jozef Sikela宣布歐盟成員國能源部長下周五（9月9日）將在布魯塞爾舉行能源緊急會議，以應對不斷飆漲的天然氣與電力價格，可能討論的措施包括對發電用的天然氣價格設置上限，以及進行市場干預等。

2.歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟準備出手干預能源價格，以抑制不斷升高的成本，在明年完成改革之後，將切斷天然氣價格與電價的關連。她表示，歐盟將在近日內推出新機制。

3.美國太空總署以燃料洩漏和引擎故障為由，取消阿提米絲一號（Artemis I）火箭原定於當地時間29日上午8:33分在佛州甘迺迪太空中心發射的計畫，並將發射日期改訂於9月2日。阿提米絲1號將攜帶獵戶座（Orion）太空船升空，以進行逾1個月的環繞月球計畫。

4.明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）接受媒體訪問時表示，他相當樂見市場對鮑爾談話的反應。他表示，聯準會主席鮑爾上周五發表立場強硬的談話後，美股應聲重挫，這顯示投資人體認到了央行抑制通膨的嚴正決心。上周五美股三大指數均下跌超過3%。

5.周一紐約期油大漲4.24%，收在每桶97.01美元，布蘭特期油收漲4.06%，為每桶105.09美元，延續上周的漲勢。OPEC+可能減產的預期，以及利比亞國內衝突升高，化解了強勢美元和美國經濟成長前景黯淡的影響。

6.受歐元走強影響，周一美元指數失守盤中觸及的20年高點109.48，尾盤倒跌0.35%，報108.8。多位歐洲央行官員釋出9月可能跟進美國升息75個基點的信號，歐元應聲從0.9915美元低點反彈，盤中一度上漲0.64%，報1.003美元，收復平價關卡。在美日利差將進一步擴大的預期下，日圓下挫1.05%，報139.01兌一美元。風險偏好降溫，比特幣曾再度失守2萬美元大關，盤中一度跌2.31%，報1.95萬美元。

7.鮑爾發表的言論意外強硬，周一美國公債殖利率走高。對利率預期尤其敏感的兩年期美國公債殖利率漲4個基點，約報3.429%，盤中一度觸及3.49%，創下15年新高。10年期指標公債殖利率上漲近8個基點，報3.114%。兩年期與10年期債息曲線仍然處於「倒掛」，意味著市場認為經濟可能即將步入衰退。美國30年期債息漲逾4個基點，報3.247%。