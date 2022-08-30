成軍五年的「肉多多火鍋」第50家直營門店插旗台南新仁，號稱以平均客單價500元的規模，直營門店數僅次於瓦城泰統集團，歡慶這歷史的一刻，肉多多全台門店9月1日至10月31日，三人同行前來用餐，其中一鍋湯底免費升級為招牌「爆炒川府麻辣湯」（價值95元），回饋五年來一直支持力挺的肉粉們。

初期以「積極展店」與「大份量肉盤」，在餐飲界打響名號的肉多多火鍋，為了和市場上其他業者作區隔，近幾年在火鍋湯底的研發上不遺餘力，先是推出力作「爆炒三兄弟 (爆炒川府麻辣/爆炒蒜頭蛤蜊雞/爆炒海味石頭湯)」，香氣的渲染力同樣來勢洶洶；今年攜手台菜王子黃景龍主廚，聯名推出的「龍王麻辣」，讓火鍋湯底與品牌更密切結合。其中最令鍋物饕客擋不住誘惑的，是業界少見的「爆炒川府麻辣湯」，燈籠椒、子彈椒、茴香、甘草等辛香料食材，經由熱的鍋氣爆香，更能突顯麻香與辣度；基底湯從原先的昆布湯，進化成由豬雞骨熬製的白湯，更提升湯底的厚度與香醇。

好肉，當然少不了相得益彰的好湯，歡慶第50家肉多多火鍋開幕，9月1日起三人同行至全台門店，點用300元以上套餐（不含湯底或清潔費），其中一鍋湯底免費升級為招牌「爆炒川府麻辣湯」，透過桌邊爆炒帶來的鍋氣，辛、麻、鮮、香、辣一次到位，不僅讓顧客在視覺、味覺與嗅覺上得到最大滿足，同時更強化對於肉多多的品牌記憶點。