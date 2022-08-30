根據中國天氣網報導， 今（30）日隨著冷空氣南下，大陸華西地區降雨將會有所減弱，但陝西南部、四川東北部、重慶北部等地降雨仍會持續，需注意防範旱澇轉換。同時，南方持久的高溫天氣也在逐漸減弱中，預計明天31日將結束，9月初或無成片高溫出現。

觀察29日起，四川盆地到山東一帶出現明顯降雨，特別是陝西南部、四川盆地東北部等地，部分地區更出現暴雨或大暴雨，四川巴中局地特大暴雨(250～366毫米)。氣象部門提醒，四川、陝西等地降雨頻繁、累計雨量大，需謹防旱澇轉換，尤其是陝西南部、四川東北部、重慶北部等地受降雨影響發生山洪和地質災害氣象風險較高、局地風險高，更需加強防範。

此外，大陸本周受到冷空氣活躍，擴散南下，同時副熱帶高壓實力減弱，讓南方持續多日的大範圍高溫天氣將收尾。預計31日起南方高溫將會偃旗息鼓，讓本輪高溫過程就此畫下句點。展望9月初，南方個別地方還會有35℃高溫，但無成片高溫出現。