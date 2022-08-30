婦產科醫師蘇怡寧分享，收到一位孕婦深夜發送訊息詢問「誤食牙膏會不會對腹中胎兒產生危害？」他認為很多東西不建議大家吃，不代表吃了就一定會出事，畢竟牙膏不是農藥。貼文引起網友討論，不少過來人笑說，這位媽媽現在沒讓寶寶吃到，以後孩子學刷牙的時候也會狂吃。

蘇怡寧日前在臉書上發文表示，一位懷孕36周的孕婦近日私訊說，某天刷牙的時候，還沒有用清水漱口，就吞嚥了口水，因此意外將牙膏給吞下肚，事發之後，她深怕誤食牙膏恐危害到肚子裡的寶寶。

蘇怡寧指出，這位孕婦在深夜私訊他，但當時他早已經睡了，也不知道這位孕婦後來怎麼處理，但牙膏不是農藥，「我覺得邏輯是這樣的，很多東西不建議你吃，不代表就是吃了一定會怎樣，大家會建議你吃大便嗎？懂了嗎？」

從對話截圖中可見，這位孕婦心急詢問誤吞牙膏會怎樣，醫師回應說「你都吞了不是嗎？」結果孕婦繼續追問說「吞了會怎樣嗎？所以是胎兒正在吃牙膏嗎？還是要去催吐一下？」

蘇怡寧也說，如果哪天真有孕婦不小心誤吞了農藥，拜託還是先關心一下自己，而不是寶寶，大家冷靜一點好嗎？先把自己照顧好了，才有能力顧好寶寶。

貼文引起網友討論，「你現在不給胎兒吃，他出來以後也會自己吃」、「我知道胎兒很脆弱，但是並沒有想像中的脆弱好嗎？胎兒還會自己享用自己的排泄物呢」、「等小孩開始刷牙時，這位媽媽應該會崩潰，小孩很會也很愛吞牙膏，而且兒童牙膏還有分草莓、青蘋果或葡萄口味。」也有人替發問的孕婦緩頰說，這應該是初為人母的緊張，畢竟多數的媽媽凡事都會先替肚子裡的小寶寶著想，其實蠻可愛的。