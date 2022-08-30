遇上心儀的對象，有些人害羞膽小，缺乏告白的勇氣；有些人勇敢主動，即便旁人不看好也要固執地愛到底。星座運勢網站「摘星工廠」指出，金牛座、牡羊座、水瓶座哪怕被潑冷水、被發好人卡，也會勇敢追愛，不想讓人生留下遺憾。
▍金牛座
碰到真心喜歡的人，平日比較低調的金牛座就會變得特別勇敢、特別主動，不管追愛路上會遭遇怎樣的坎坷，他們都會咬緊牙關堅持著，把握任何機會，因為他們有著與生俱來的倔強性格，絕不輕言放棄，免得日後後悔。
▍牡羊座
樂觀無畏的牡羊座不害怕失敗，即便在追愛路上經歷重重考驗，只要有一絲希望，他們都會積極看待！他們的生活態度就是，鎖定了目標，就勇敢地追下去，不錯失機會，也不留遺憾。
▍水瓶座
不管旁人怎麼不看好，特立獨行、有主見的水瓶座就是要固執地愛到底！一旦他們認准了一件事，不管別人怎麼說，都會拚盡全力去達成，不想留下遺憾。水瓶座的愛情宣言就是，如果那個人真是你想要的，就勇敢地去追求吧！
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