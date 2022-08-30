綽號「J博士」的名人堂球星厄文（Julius Erving）最近被問起NBA是否該退役布萊恩（Kobe Bryant）的球衣背號，比照傳奇中鋒比爾羅素（Bill Russell）的6號球衣。J博士不贊成，他告訴美媒TMZ說：「我絕不會把布萊恩和比爾相提並論。比爾拿過很多總冠軍、教練總冠軍、場內和場外的冠軍，他們沒什麼可比性。」

J博士同意布萊恩是偉大的球員，不過表揚他應該是湖人的工作，「如果湖人願意做，我認為他們已經做了，那很好，但是要整個聯盟來做，應該不行。比爾是非常特別的人，他在籃壇的貢獻無人可比，退役他的球衣是天經地義的。他只穿過6號球衣，很多像我們穿過6號的也穿過其他號碼。」

湖人球星詹姆斯（LeBron James）上季也穿6號，他生涯大部分是穿23號，J博士除了6號也穿過32號。美媒NBC報導，詹姆斯同樣不認為聯盟該退役布萊恩球衣，「在麥可喬丹（Michael Jordan）的23號被聯盟退役之前，我們大家都沒有資格。」

球衣被整個聯盟退役是至高的榮譽，北美職業聯盟只出現過兩人，首位是職棒MLB的黑人球星「傳奇42號」傑奇羅賓森（Jackie Robinson），第二位是冰球NHL的「冰球大帝」葛瑞茲基（Wayne Gretzky）。葛瑞茲基完全是以球技獲得肯定，比爾羅素與傑奇羅賓森則扮演更重要的角色，他們兩人是打破美國體壇種族藩籬、足以名留青史的偉大運動員。