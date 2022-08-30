全台豔陽高照，日照使得太陽能發電量狂飆。據台電統計，8月底以22日為例，太陽光電發電已超過555萬瓩，占當下負載約15%，超越大潭、興達、台中電廠等火力電廠的整廠裝置容量。近年來台灣太陽能裝置量成長速度驚人，台電指出，太陽能裝置容量從2016年的1.25GW成長至2021年7.65GW，增加超過五倍，未來台電也將積極盤點饋線與加強基礎建設，建立友善併網環境。經濟部預估，今年台灣新建置量應可達到2.5GW，預計下半年仍會有一波建置潮，有助於相關公司出貨成長。

太陽能光電相關概念股聯合再生(3576)、茂迪(6244)、達能(3686)、元晶(6443)、安集(6477)、中美晶(5483)、廣運(6125)等個股今早股價動能強勁。

EnergyTrend預測，美國2022年新增太陽能裝置量將達26GW，今年第1季新增裝置量約3.9GW，預期下半年將有相當可觀的搶裝潮，再加上以上政策刺激，美國市場將迎來太陽能裝置高峰。

聯合再生看好國內太陽能市場，已宣布再擴展第二條大尺寸太陽能電池暨模組產線，今年預計資本支出將達8.38億元，進行相關大尺寸產品產能擴充。聯合再生今上半年營收為新台幣85.8億元，較去年同期成長29%，合併毛利率為13.5%，EPS為0.48元。

在海外需求方面，目前全球需求相當強勁，歐洲由於能源自主及能源價格高漲導致對太陽能建置非常積極，另外美國通過通膨削減法案其中包含3690億美元投入氣候和乾淨能源計畫及超過100億美元對消費者建置再生能源設備的補貼。