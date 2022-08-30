南投康建生技公司行刑式槍擊命案，造成4死1重傷，凶嫌李鴻淵案發後21小時後在台中一家養身館落網，並起出大批槍彈，但李嫌遭逮捕後發現確診，康復後經檢方訊後聲押，目前關押在南投看守所。南投地檢署上午偵結，將李鴻淵求處死刑。

李鴻淵涉犯殺人等罪，遭法官在7月15日裁定羈押禁見，涉嫌窩藏他的養生館賴姓經理，則獲5萬元交保。南投看守所安排2名案情單純的收容人與李鴻淵同舍房。