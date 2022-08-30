九合一選舉今起跑，調查局授旗誓師。(調查局提供)

九合一選舉今起跑，調查局授旗誓師。(調查局提供)

九合一選舉今起跑，調查局授旗誓師。(調查局提供)

九合一選舉今起跑，調查局授旗誓師。(調查局提供)

九合一選舉今起跑，調查局授旗誓師。(調查局提供)

九合一選舉今起跑，調查局授旗誓師。(調查局提供)

九合一選舉今起跑，調查局授旗誓師。(調查局提供)

九合一選舉將至，調查局特別於昨天候選人登記申請首日，舉辦「選舉查察工作誓師大會」，調查局長王俊力將印有「選舉查察、使命必達」大型旗幟逐一授與負責第一線查察工作的31位外勤調查處站主管，誓言負起維護公平選舉、杜絕不法的重大責任。

調查局表示，調查局今年5月頒布「選舉查察專案工作計畫」，全面推動執行賄選、假訊息妨害選舉、境外勢力非法介選等犯罪調查及金融情報、資金清查等工作。各外勤單位自今日起至投票日翌日（11月27日），動員全局人員投入選舉查察，尤其選前4週加大值班密度，預計調派160位調查官進駐全國各地方檢察署，全面偵辦，掃蕩影響選舉公平犯行。

調查局昨天舉辦九合一選舉查察工作誓師大會，調查局長王俊力、副局長黃義村、文瀚及一級主管與會，眾人同聲呼喊「選舉查察、使命必達」誓詞，鼓舞士氣。

王俊力致詞時表示，維護國家民主法治制度、確保國家安全與社會安定是調查局天職，年底地方公職人員選舉於今日正式起跑，隨著新形態犯罪手法與工具不斷翻新，調查人員應與時俱進，提升專業知能、掌握犯罪熱區、鎖定重點對象，全力打擊賄選、杜絕暴力、防制假訊息及境外勢力非法介選犯罪。

調查局將配合台灣高檢署查緝地下通匯案件，並持續透過「艾格蒙聯盟」及國外執法單位取得疑似不法之境外資金情資，另針對國內各選區特性，研析前述境外勢力有無以金錢或物資援助特定團體、組織、候選人之可疑狀況，以嚇阻境外勢力對我進行非法滲透及暴力滋擾等危安活動。

此外，調查局也將全力發掘及偵辦重大危害公平選舉之假訊息案件，除迅速運用AI科技輔助進行網路跡證溯源偵辦，及時遏止假訊息繼續散布、嚴防假帳號破壞社群平台秩序外，對於Deepfake深偽影片防制，亦透過AI科技工具和方法建置有效辨假並迅速向上溯源之流程，結合數位採證與鑑識，蒐集有效犯罪證據，維護選舉之公平。

據調查局統計，截至8月26日止，調查局提報各地方檢察署賄選情資214件（目前禮品賄選居多達80件，金錢賄選次之，計68件）並偵辦移送2案、境外勢力介選情資49件、暴力介選情資3件、地下通匯情資68件、假訊息情資131件，目前均全力進行蒐證中。