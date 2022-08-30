曾飾演超級英雄「神力女超人」的好萊塢女星蓋兒加朵（Gal Gadot）不只演技精湛，外貌也非常出色，18歲就當上以色列選美皇后的她，轉眼間已經蛻變為37歲的成熟女神。時常分享生活的蓋兒加朵日前還在IG曬出一系列泳裝照大方「炫腹」，貼文至今狂吸超過180萬名粉絲按讚。

蓋兒加朵的性感魅力全球皆知，她光在IG就擁有超過8千6百萬粉絲，日前蓋兒加朵也放送夏日福利，曬出3張身穿橘色比基尼的辣照，只見她坐在游泳池畔，悠閒地喝著飲料消暑，古銅色肌膚散發陽光氣息，她的腹肌線條十分明顯，讓人看了目不轉睛。

蓋兒加朵辣曬比基尼照，看不出來是3寶媽。(圖/蓋兒加朵)

從另一張蓋兒加朵的側身照中，可以看到完美的平坦小腹、身材勻稱均展露無遺，蓋兒加朵時而對著水面露出微笑，時而又仰頭閉眼思考人生，一舉一動都相當優雅迷人，其中有張照片還有1個亮點，就是蓋兒加朵女兒的小手鑽進畫面摸著她的小腿，這才讓人想起她還是一名3寶媽。

蓋兒加朵的最新動態曝光，瞬間讓萬名粉絲暴動，「她有3個小孩…3個！」、「100％純天然的美」、「真是完美」、「要怎麼能像妳一樣」、「我的心融化了」、「世界上最棒的女孩」。事實上，蓋兒加朵最小的女兒目前才剛滿1歲，產後她積極地維持體態，還聘請知名健身教練為她訓練，再搭配良好的飲食習慣，讓蓋兒加朵可以馬上恢復成「超人級身材」。