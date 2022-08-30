今天是開學日，信義警分局規劃校園安全維護勤務，增派警力至校園周邊、青少年易聚集場所及交通重點路段，維持交通秩序並留意周遭可疑人事物，維護校園及學生安全。

北市信義區轄內高中職以下各級學校計有18所，信義分局結合校方導護老師、志工家長及警衛人員，於學生上、下學時段，針對校門口、家長接送區及周邊重要路段規劃安全維護及交通疏導勤務，維護學生上下學安全，並加強違停車輛勸導與取締，確保尖峰時段交通順暢。

分局長王寶章親自率隊至博愛國小關心校園安全及學童交通安全狀況，並進行「反毒、反詐騙」犯罪預防宣導，灌輸學童預防犯罪及遠離毒害之正確觀念。

王寶章表示，校園及婦幼安全為警察重點工作，警方非常重視學童安全，除加強校園周邊巡邏、守望勤務，提升見警率之外，將持續與學校校長、教師、訓輔人員密切聯繫，藉由各項校園安全勤務作為，營造安全、安心的學習環境，讓家長放心並感受到警方的重視與用心。