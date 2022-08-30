近日演藝圈相當不平靜，日前才傳出香港男子團體MIRROR在紅館表演時發生舞台意外，沒想到日本也傳出類似的消息。日本人氣女團「乃木坂46」近日前往東京明治神宮球場舉辦演唱會時，19歲成員掛橋沙耶香卻在表演過程中不慎摔落2公尺高的表演舞台，嚇壞現場所有粉絲及工作人員，緊急將她送往醫院治療，而她的經紀公司也出面說明最新傷況。

乃木坂46近日在日本各地展開巡迴表演，而在29日的東京明治神宮球場演唱會上，有目擊的粉絲在推特上發文透露，當天掛橋沙耶香和其他成員當時正在演唱安可曲時，現場情緒高漲，成員們也對著粉絲們頻頻揮手，就在當時她疑似沒注意腳下，以「頭部朝下」的姿勢踩空摔落，引起現場尖叫聲四起，15分鐘後醫護人員及消防人員抬著擔架抵達，並用毛巾將她包裹抬出場外，緊急送往醫院，場外的大批歌迷也目擊了救護車鳴笛離開的場面，令所有人相當擔心。事後，經紀公司便曾出面說明只是輕傷，需要在醫院接受治療，但網路上仍掀起熱烈討論。

經紀公司只好再次於乃木坂46的官方網站發出聲明，表示19歲成員掛橋沙耶香是從球場一壘區的階梯上摔落，雖舞台高達2公尺，但她只有受到輕傷，不過慎重起見工作人員還是將她送往醫院檢查及治療，過程中掛橋沙耶香意識清楚、能夠正常對話，醫生診療過並沒有大礙，但公司考量傷勢還是讓她暫停演藝工作、好好休息，因此女團最後2天的公演，她將會缺席不參與表演，對於歌迷們相當抱歉，也希望解除外界的疑慮。