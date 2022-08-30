年底九合一選戰，台北市長競爭激烈。有網友在社群平台Ptt列舉出民進黨台北市長參選人陳時中擔任衛福部長時的多項爭議，質疑誰還投得下去？沒想到竟釣出大批鄉民留言，紛紛點名「死忠仔（深綠支持者）」會投，討論熱度爆表。

據TVBS民調中心29日公布《2022台北市長選情民調》，國民黨參選人蔣萬安支持度36%，北市前副市長黃珊珊增至26%，民進黨參選人陳時中23%，位居第三。

對此有Ptt鄉民以「他（陳時中）是自我感覺良好到以為大家忘記他的各種驚人事蹟？」為題，列舉出了陳的多項「罪證」，如「3+11無會議紀錄」、「萬華是破口」等爭議言論，以及台灣在本土疫情爆發後缺乏疫苗、快篩等醫療物資，政府疫苗採購價格封存30年等爭議事件，質疑「台北市民有誰投的下去？」

此討論一出後立刻吸引其他鄉民踴躍留言，相關討論人數已呈現「爆」等級，有鄉民指出「死忠仔投得下去啊！畢竟是死忠的」、「不要高估死忠的智商」、「別小看死忠仔，他們才不管誰會做事」、「別想太多，死忠就是死忠不會改的」

然而也有鄉民表示「台北人比較喜歡蔣萬安」、「公投在台北市可是4個同意喔」、「蔣萬安是台北人喜歡的型」、「得罪萬華區就很難贏了，我說真的」、「如果基本盤無敵，上次（2018年）勝選的就不會是柯文哲」。