被爆5736萬研究案抄襲 張善政「6字曝心聲」不滿遭抹黑 @中時新聞網 ​

國民黨桃園市長參選人張善政今被週刊爆料，指他擔任宏碁副總時期，曾任計畫主持人，向農委會申請經費高達5700萬元的研究計畫，但產出的報告卻有抄襲之嫌。對此，資深媒體人王淺秋痛批民進黨這種抹黑手法相當拙劣，且擔心一旦話語權落到農委會身上，張善政不知會被如何追殺。

王淺秋於主持的廣播節目《千秋萬事》指出，林智堅的碩士論文抄襲，是在學術領域之事，但張善政當年任職於民間機構、主體為宏碁，是由宏碁向政府機關做的研究報告，兩者屬不同形式。

「這種報告是有驗收、是有相關單位在進行查驗，然後給預算。」王淺秋好奇，如果研究報告有問題，為什麼當初相關單位都沒提出疑問，過了這麼多年卻變成有抄襲嫌疑？她直言如果話語權回到農委會身上，不知道張善政又會被用什麼方式追殺，「手法實在是拙劣。」

另外，節目來賓、前資深外交官介文汲也說，張善政被質疑的報告，是研究世界各國的相關案例，當然要旁徵博引，跟林智堅抄襲論文的性質完全不同；他建議張善政不要輕視此事，必須站出來替自己辯護、把道理講清楚。