女星林真亦擁有臉蛋甜美及傲人身材，讓她擁有「微笑女神」封號，之前在電影《角頭2》精湛演出，在網路引起極高討論度，經常在社群平台分享日常生活的她，近來在Instagram曬出參加「S2O Taiwan潑水音樂祭」的照片和影片，一個舉動讓人看了鼻血直流，吸引破萬人按讚。

林真亦在Instagram曬出「S2O Taiwan潑水音樂祭」的影片，只見她以全身白色系造型出席，開心表示：「人生第一個S2O解鎖」，由於全身都已經濕透，衣服呈現半透明狀態，讓人清楚看見裡頭穿著鮮紅比基尼，似乎受到當天歡樂氣氛使然，她直接拉起上衣露出半截傲人車頭燈，除了包不住的雙峰要呼之欲出，還擠出一條深邃事業線，讓人眼睛大吃冰淇淋。

林真亦這張美胸盡收眼底的辣照，不到一天就吸引上萬人按讚，紛紛留言：「是那麼漂亮。閃光點很強」、「年輕就是狂，第二張才是正常人的美女」、「這樣的露出太誘人 我血壓會升太高」、「紅色也拉起來嗎」、「衣服為什麼不穿好」、「妳真的好美好性感」、「為了生活我可以忍 但是這麼辣我忍不住」，此外，也有人問她：「妳聽到我問天是什麼感受」，立刻笑翻一票網友。

林真亦近期推出實體寫真《真心真亦Sincerely ♥Yuna》，由時尚攝影大師黃天仁操刀掌鏡，結合各種主題風格，展現出不同樣貌，她提及最難拍的部分，就是幾近赤裸遮胸的「真心」天使系列最難，必須得在害羞之餘還得控制表情跟肢體，因此只能在拍攝過程中不斷說服自己「放開來」。