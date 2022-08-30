大陸「戲劇女王」趙麗穎和馮紹峰去年宣布離婚後就積極透入工作，過往以氣質甜美取勝的她，最近為雜誌拍一組美照形象大改，改走辣妹風，其中一套可見她穿上有史以來布料最少的服裝，中空露出平坦小腹，下半身的牛仔長裙還開衩露出絕對領域，引來粉絲大讚這應該是她有史以來最突破的造型。

趙麗穎早年演出《新還珠格格》中的「晴兒」一角獲得關注，之後她一連接演《花千骨》、《楚喬傳》、《青雲志》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》一連獲得2015、2016、2017、2019年的網路戲劇點播總冠軍，讓她獲得戲劇女王頭銜，2018年她跳過認戀直接和馮紹峰曬出結婚證，更是一度癱瘓了微博。

趙麗穎為雜誌挑戰中空裝。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

然而趙麗穎與馮紹峰隔年生下兒子後，離婚傳言便不斷，2021年4月，兩人又共同發表聲明，承認已經離婚，未來將以家人關係共同撫養孩子，之後趙麗穎上實境節目，被問為何會讓兒子給男方家人養育？她則誠實表示：「他（馮紹峰）的經濟比我好」。

近日，趙麗穎為《iDest》拍攝一組照片，可見她不時換造型染了一頭紅色長髮，時而穿上中空裝扮辣妹，和過去小家碧玉的形象大不同，她受訪時表示認為按部就班和冒險都是人生的一種選擇，沒有好與壞，只要勇於嘗試，迎接人生的驚喜就夠了，或許說明了她過去幾年閃婚當媽的心情，而網友見此照片說：「女團風？」、「超喜歡這樣美辣酷的趙麗穎」、「突破自己，不一樣的趙麗穎，不一樣的美」、「趙麗穎解鎖新風格」。