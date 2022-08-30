出會後的大家都會面臨要步入職場，作為別人的員工，領著他人的薪水，大家自然要在工作上小心翼翼，然而有些人卻覺得這樣太過壓抑，他們有著自己的志向，想成為自己事業道路的主宰，而以下就為大家介紹3位星座的朋友，他們在創業上獲得成功的機率非常高，手握事業的主導大權，讓大家都非常羨慕。

⭐雙子座

雙子座創業優勢高於其他人很多。(圖/翻攝自處mii)

雙子座的大家天生愛交際，他們在各行各業的朋友非常多，這因此為他們的創業打下很好的基礎，且雙子座對於創業的志向是相當高的，他們善於利用身邊的各種訊息來達成自己的目標，因此只要他們能好好地把握住發展事業的機會，那麼成功創業的機率就會高出其他人許多。

⭐天蠍座

天蠍座在工作上不想被他人控制。(圖/翻攝自處mii)

天蠍座的朋友們在職場上非常不喜歡被他人控制，也不喜歡過於壓抑的氛圍，他們想獨自創業的心思也多半由此而來，天蠍座們希望在自己的工作上有絕對的主導權，能不用聽從他人的指令做事是他們的嚮往，因此他們若真的創業了，便會比旁人付出的更多，天蠍座們相信只要自己越用心經營，就能把公司規模越做越大，事業上的主導權也能更穩固。

⭐獅子座

獅子座天生具有領導才能。(圖/翻攝自處mii)

獅子座的朋友們天生就具備比他人霸氣的領導才能，這讓他們在別人底下做事時非常壓抑，因此獅子座們無論如何都想自己創業，掌握工作的主導權，且獅子座特有的領袖魅力也能吸引一票人，希望獅子座能夠帶領他們在事業上有所成就，而有志向、有能力，更是有一群好幫手的獅子座，在創業的道路上當然會比大家多出許多成功機率。