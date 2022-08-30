開學首日台中市長盧秀燕前往烏日國小在校門口迎接師生，一一向入校的小朋友們道早安。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕前往教室視察室內冷氣及校園能源管理系統(EMS)使用情形。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕前往教室視察室內冷氣及校園能源管理系統(EMS)使用情形。（馮惠宜攝）

開學日，台中市長盧秀燕30日一早前往烏日國小視察校園防疫作為，更前往視察學校教室視察班班有冷氣落實情形；針對民進黨市長參選人蔡其昌指出，班班有冷氣是立委爭取有功，盧秀燕表示，台中市108年就開始推動，後來行政院提出班班有冷氣政策，剛好跟台中市政府不謀而合，這是地方加上中央的力量大家合力完成。

台中市因疫情影響自今年5月開始實施線上教學，8月30日開學日全面恢復實體課程，開學首日盧秀燕前往烏日國小視察學校開學防疫情形，在校門口迎接師生，看到師生們量額溫量再以酒精噴霧清消後再走入校園，她一一向入校的小朋友們道早安。

盧秀燕說，為守護師生健康，校園採取較嚴格的防疫措施，盼讓孩子安心學習。隨後她也前往教室視察室內冷氣及校園能源管理系統(EMS)使用情形，她表示，台中市創六都之先，在108年就開始推動「清涼安心學習計畫」，但地方政府力量究竟有限，後來行政院提出班班有冷氣政策，剛好跟台中市政府不謀而合，中央經費比較充裕，讓進度加快，這也加速台中市國中小可以在去年12月25日之前全面安裝完畢。

盧秀燕強調，這是地方加上中央的力量大家合力完成，謝謝行政院提出計畫，也謝謝立委們通過補助預算；這學年是第一年使用，各級學校是否足夠？有那些地方要加強、優化，市府也會持續觀察、改進。

教育局補充，台中市331所學校電力改善工程已全數完工、完成319所學校共2萬870台冷氣裝設，以及建置315校共1萬360間教室能源管理系統(EMS)，讓學生就可以在清涼舒適的環境下學習。而公立國中小學校冷氣電費由市府全額補助，不向學生收費，除此鼓勵各校落實節能教育、珍惜資源，使環境資源永續利用。