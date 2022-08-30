嘉義52歲江姓孫子因向88歲江曾姓阿嬤索討錢花用不成，竟用拐杖打死阿嬤，阿嬤遍體鱗傷，5月案發時檢方認為江男涉嫌殺害直系血親尊親屬，但經查案情逆轉，今天依傷害直系尊親屬致死罪嫌起訴，理由是沒有殺人犯意，而是阿嬤年邁體弱禁不起暴打。

江曾姓阿嬤與江姓孫子同住在嘉義縣水上鄉，5月24日晚間江男討索錢不成，怒對阿嬤施暴，江嫌被警方逮捕後否認行凶，檢方認為他涉嫌殺害直系血親尊親屬，罪嫌重大、有逃亡之虞，25日向法院聲押獲准，江嫌目前羈押中。

檢方調查，江嫌曾有對阿嬤施暴的紀錄，因而嘉義地院對阿嬤核發家暴保護令，裁定江嫌不得對阿嬤施暴，但江嫌當天因索討錢不成，與阿嬤拉扯以致阿嬤撞擊房間內的東西，之後他又拿拐杖打阿嬤的腹、胸、背、四肢及頭部，造成阿嬤身體多處表淺擦挫傷，江嫌發現阿嬤流血，即請鄰居撥打救護車送醫急救，到院後仍不治死亡。

檢方認為江嫌疏於注意阿嬤已88歲年邁體弱，用拐杖毆打她，是一時情緒失控，以致下手過重，發現阿嬤流血立即請鄰居送醫，足見江嫌並無殺人之犯意。

因此檢方以違反《民事通常保護令》、《刑法》之傷害直系血親尊親屬致死等罪，對江嫌提起公訴。