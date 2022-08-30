黑衣人駕駛保時捷休旅車 行車糾紛亮槍恐嚇原來是辣椒水

何姓駕車行經北市承德路7段，不滿隔壁車道賓士車任意變化車道，先下車理論，不料對方在車上也不甘示弱，何竟跟車到紅綠燈，在車內亮槍示威，賓士車駕駛隔著玻璃看到，嚇得趕緊報案，員警在29日下午5點40分逮捕到何男到案，他表示不是真槍，而是槍型的辣椒水，警訊後依妨害自由等罪送辦。

32歲何姓男子，曾觸犯毒品、妨害自由等罪，28日下午4時40分駕駛黑色的保時捷休旅車，行經承德路7段與一台賓士車因變換車道發生糾紛，何認為賓士車駕駛故意挑釁，先在馬路中間緊急煞車，逼停賓士車，何男下車叫囂，完全不理會其他往來車輛。

何男罵完後仍怒氣難消，還追車到前方路口，趁賓士車等候左轉時，併排停在旁邊並降下車窗，在車內拿一把手槍外型的辣椒噴霧器，賓士車駕駛與副駕駛座的女子都全程目擊，擔心保時捷車上的黑衣駕駛會朝兩人開槍，因而立即報案。

警方獲報「有人亮槍」，立刻展開調查，29下午5點40分在醫院停車場逮捕何男，並在價值350萬的保時捷休旅車上起出辣椒補充瓶、鋁製球棒等物品，訊後依法送辦。警方呼籲，對於任何恐嚇暴力案件，必定嚴查究辦，絕不容許任何人滋擾滋事挑戰法律，以維護社會秩序與穩定社區治安。

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