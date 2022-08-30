大陸國務院新聞辦公室29日舉行發佈會通報，第19屆中國—東協博覽會和中國—東協商務與投資峰會將於9月16日至19日在廣西南寧舉辦。

根據大陸《經濟日報》引述大陸商務部部長助理李飛介紹，第19屆中國—東協博覽會和中國—東協商務與投資峰會，將展示雙方經貿合作的新成果、新亮點，挖掘《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）實施背景下區域投資合作的新機遇、新動能，推動構建更為緊密的中國—東協命運共同體。

中國貿促會副會長張少剛則表示，本屆中國—東協商務與投資峰會除大會開幕式外，同期還將舉辦3場活動。第一是主題國馬來西亞領導人與中國企業CEO圓桌對話會；二是中國—東協商界領袖論壇暨RCEP合作特別對話，以及中國—東協商事法律合作論壇。

作為舉辦所在地主的廣西壯族自治區黨委常委、常務副主席蔡麗新表示，第19屆東博會、峰會採取「雲上東博會＋實體展」形式，展覽總面積10.2萬平方公尺，外國展覽面積大約占30％，已恢復到疫情前的水準。