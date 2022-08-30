星展銀行（台灣）今宣布與和潤企業(6592)攜手完成汽車金融業界首件與銀行業成功串聯API之合作，透過「DBS IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務」，和潤企業可進一步優化既有業務流程，為客戶提供更好的服務，有效提升整體業績與競爭力，鞏固和潤企業在汽車金融業界的領導地位。

DBS IDEAL RAPID功能包含入帳通知、帳戶餘額與交易查詢、台幣付款、台幣扣帳收款、虛擬帳號管理等，能讓不同產業的企業客戶根據自身需求，使用各種API串聯，進而取得符合需求的金融解決方案。同時，也具備四大優勢：1、銀行端系統自動處理客戶交易指示，真正發揮即時服務訴求；2、採用國際標準JSON語言，讓客戶能迅速導入既有系統；3、符合國際最佳資安控管標準且符合台灣法規；以及4、專業且經驗豐富的專屬執行團隊，全程協助客戶導入服務並負責上線後之維運。

星展集團在亞洲與各大企業客戶合作，共已建置超過200支API服務；星展銀行（台灣）亦在2018年起導入API串聯經驗，目前已協助34家企業客戶量身打造API串聯服務，產業範疇遍及保險、金流、科技、製造、傳產、紡織、電子商務、租車與平台業者等。API（Application Programming Interface，應用程式界面），可以想像成是連接軟體與軟體之間的橋梁，能幫助開發者省去從頭開發的精力，快速達成目的。比較知名的API像是Google Maps。

此次星展銀行（台灣）針對和潤企業的業務需求與作業流程創新，導入DBS IDEAL RAPID與客戶ERP系統對接，有效整合金流與資訊流，打造專屬的數位化解決方案，省去ERP和傳統網銀平台重複操作的環節，實現即時的車貸放款流程，增進資金管理效率，達成真正的自動化交易，可望進一步提升和潤企業的客戶滿意度及擴大其汽車金融業務在業界的競爭優勢。

和潤企業在數年前已推動數位轉型，進行多項內、外部作業流程改善，以達到數位化、行動化及效率化。此次與星展銀行（台灣）在API串聯的合作模式下，更將原先需整批傳輸的龐大數據資訊，改為單筆傳輸，不僅大幅提升和潤企業在流程處理與資金運用的效率，為客戶創造更為便捷的消費服務體驗。