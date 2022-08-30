美國陸軍表示已經向阿拉斯加部隊發放了全新升級的網路設備，在北部極圈軍事投資逐漸增加的趨勢背景下，首次向北極部隊提供「能力套件21」（Capability Set 21)。

第11空降師第2步兵旅級戰鬥隊（IBCT）本月開始使用該裝備進行實際訓練，旨在提高機動性，使戰場上的溝通更加直觀。

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PM Tactical Network, PEO C3T, fields modernized smaller lighter faster network tool suite to 307th ESB-E in Hawaii and Alaska.@armyfutures @ArmyASAALT — PEO C3T (@PEOC3T) May 31, 2022

美國陸軍指揮、控制和戰術通信計劃執行辦公室（PEO C3T）的通訊總監梅尼（Paul Mehney）表示，該套件包含了無線電、可變高度天線和小型衛星終端機，能夠為營級的指揮官和下轄的領導階層提供通訊方案，能夠提供部隊行動區域內，允許安全使用未加密的網際網路能力。

一旦培訓完成，該旅的人員預計將在即將到來的太平洋演習中使用「能力套件21系統。」

網路現代化是軍隊向多領域作戰（Multi-Domain Operations, MDO）過渡的重點，而且是要對與中國和俄羅斯等先進對手的通訊環境下作戰。

為了加強連線和安全，PEO C3T與美軍網路指揮、控制、通訊和情報跨功能團隊（N-CFT）和C5ISR（指管通資情監偵作戰系統）中心合作伙伴一起，正在推出所謂能力套件的複合技術升級。該倡議於2021財年啟動，重點將在步兵；2023年、2025年、2027年及以後，還會增加裝備分發的接收單位。」

隨著美國試圖重振和重新定位其部隊，網路升級抵達了阿拉斯加。去年年初，陸軍釋出了新的北極戰略方針，強調了該地區的戰略價值，包括天然資源和新航道，同時也認知到了極圈其獨特的挑戰。

該戰略指出：「北極和副極地結合了3個戰鬥指揮區的一部分，在極端寒冷的環境下以及高緯度商業基礎設施很少的地區，網路整合很困難。」 它繼續說，無論「單位從哪裡部署，為了實現行動和戰略目標，他們必須有能力進行作戰。這包括持續且強大的補給體系和通訊能力。」

該計劃將在該地區設置1支多領域作戰特遣隊（MDO Task Force）將並將結合情報、網路、太空和電子戰來阻止敵軍進入。