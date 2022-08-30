台北市長參選人黃珊珊宣布參選後，首度來到內湖本命區的碧山巖參拜，現場有多位里長都到現場陪同，而被問到陳時中在內湖區的民調支持度也很高如何看，黃珊珊表示，「這是我的地方，跟民調沒有什麼關係，每天看民調都不用做事」，她強調，台北市民是無色的，政黨政治在北市已走到瓶頸，重點在於如何爭取中間選民認同。

黃珊珊一早來到內湖區的碧山巖參拜，現場支持者相當熱情，黃珊珊也和現場的老人聊天，甚至與民眾的狗狗互動，相當熱情，黃珊珊說，每次選舉前都會來此請求開漳聖王幫忙，從這裡可以俯瞰台北市的全景，看見內湖科技園區和南港展覽園區過去都是草地一片，現在看到台北市的進步。

黃珊珊強調，台北市民早就超越藍綠，政黨政治在台北市已經走到瓶頸，重點在於如何爭取中間選民認同，台北市民不是只有兩種顏色，台北市民是無色的，她還說，終結藍綠對立，最好的方法就是讓黃珊珊當選。