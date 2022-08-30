吳男昨天開車行經台灣大道變換車道不慎撞上安全島，自小客車衝進加油站洗車機。(警方提供)

台灣大道變換車道不慎撞上安全島 自小客車衝進加油站洗車機

台中市22歲的吳姓男子，昨天駕駛一輛自小客車，沿台灣大道七段外快車道，至沙鹿區台灣大道七段391號中油加油站前，欲向右變換慢車道時，不慎撞上快慢車道安全島；後向右再撞進391號中油加站洗車機、水塔及護欄。警方指出，吳男輕傷未送醫、且無酒駕，善後事宜由警方協助處理中。

警方調查，昨天中午12時36分，22歲的吳姓男子駕駛自小客車，行經沙鹿區台灣大道七段391號中油加油站前，沿台灣大道七段外快車道至該地點；吳男要向右變換到慢車道時，不慎撞上快慢車道的安全島，向右撞進中油加站洗車機、水塔及護欄。

警方表示，吳男說他未注意快慢車道安全島，車衝進洗車機後車頭撞毀，他的手受傷未就醫，經呼氣酒精檢測無酒駕，初判肇事因素是變換車道時不慎所致。

警方呼籲，車水馬龍的台灣大道行車時，應注意兩側快慢車道的變換，尤其要留意安全島間的空間，以免不慎發生衝撞的意外。