台灣大道變換車道不慎撞上安全島 　自小客車衝進加油站洗車機

台中市22歲的吳姓男子，昨天駕駛一輛自小客車，沿台灣大道七段外快車道，至沙鹿區台灣大道七段391號中油加油站前，欲向右變換慢車道時，不慎撞上快慢車道安全島；後向右再撞進391號中油加站洗車機、水塔及護欄。警方指出，吳男輕傷未送醫、且無酒駕，善後事宜由警方協助處理中。
警方調查，昨天中午12時36分，22歲的吳姓男子駕駛自小客車，行經沙鹿區台灣大道七段391號中油加油站前，沿台灣大道七段外快車道至該地點；吳男要向右變換到慢車道時，不慎撞上快慢車道的安全島，向右撞進中油加站洗車機、水塔及護欄。
警方表示，吳男說他未注意快慢車道安全島，車衝進洗車機後車頭撞毀，他的手受傷未就醫，經呼氣酒精檢測無酒駕，初判肇事因素是變換車道時不慎所致。
警方呼籲，車水馬龍的台灣大道行車時，應注意兩側快慢車道的變換，尤其要留意安全島間的空間，以免不慎發生衝撞的意外。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。