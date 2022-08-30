拜登政府打算要求國會，通過對台估計約11億美元（約334億台幣）的軍售案，其中包括60枚反艦飛彈和100枚空對空飛彈。

據《政治》（POLITICO）新聞29日報導，3名知情人士透露，軍售案仍在初期階段，其中包括價值3.55億美元（約107億台幣）的60枚AGM-84L「魚叉二型」（Harpoon Block II）反艦巡弋飛彈、價值8560萬美元（近26億台幣）的100枚AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）戰術空對空飛彈，還有價值6.554億美元（約201億台幣）的延長監視雷達合約，而「響尾蛇」飛彈將可掛載美製F-16戰機上。

自美國聯邦眾議院議長裴洛西月初率團訪台後，中方除了舉行大規模軍演外，每天都持續出動軍機和戰艦侵擾台灣海峽海空域。

一旦拜登政府正式知會國會，聯邦參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）和聯邦眾議院外交事務委員會（U.S. House Foreign Affairs Committee）的民主黨籍主席與共和黨首席議員就需要加以簽署，才能敲定這項軍售案。雖然美國議員很可能通過對台軍售案，但目前正值休會期，可能拖延相關流程，而兩個委員會的議員並未立即回應。

近年來北京對台態度日益強硬，美國和其他西方國家則以設法加強台灣防禦力回應。

不過，據路透報導，3名因事涉敏感，而要求匿名的消息人士說，這次軍售的重點在於維持台灣目前的軍事系統，並履行既有的訂單，而不是提供很可能使兩岸緊張白熱化的新戰力。