2020年2月因投資檳榔攤利益糾紛，涉嫌槍殺30年老友姚華安及姚男女友郭雪玉的被告金文龍，30日被台南地方法院依殺人、槍砲、毀損、恐嚇、竊盜等罪，合併判處無期徒刑。

一審認為，被告手段凶殘，恣意剝奪他人生命，漠視被害人性命之可貴，造成無可挽回之犯罪結果，但因主動告知員警槍、彈下落，並表示願意面對自己一時衝動犯下的錯誤，有心賠償被害人家屬，但因名下無任何財產，因此無法處理，堪認有悔悟反省之心。

此外，被告殺人時，有受到酒精的影響，如經法院判處無期徒刑，須執行達25年始有假釋出監的機會，被告在監執行，並無任何接觸酒精的機會，應可達到矯治酒精成癮的效果。

據查，現年56歲、綽號「扣頭輝」的金文龍，於2020年2月21日下午，從佳里區搭白牌車前往將軍區青鯤鯓姚男家中，以行刑式手法3槍殺害姚男，還3槍重傷姚男的郭姓女友後逃逸。

姚男友人前往姚家拜訪時，驚見姚男中彈癱坐椅子上，郭女受傷流血趴在地上，嚇得騎車衝去30公尺外的派出所報案。警消到現場時，發現姚男已無生命跡象，郭女則肩部有槍傷、後腦有撕裂傷，緊急將2人送醫，但姚男急救無效，郭女也於同年3月2日不治。

台南市警方於同月25日晚間獲報金男騎乘贓車出現在佳里區，迅速調動人馬將他壓制逮捕，並在其後腰際起出手槍、彈匣。全案偵訊後，移送台南地檢署偵結起訴。

據了解，郭女是金男介紹給姚男認識，3人合夥投資檳榔攤，也到工地銷售，投資有賺有賠。金男因不滿姚男賺錢分得慢、賠錢討緊緊，2人互嗆後，金不滿砸檳榔店導致被告上警局，事後認定姚男為女人不挺兄弟，才憤而預謀行凶。

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