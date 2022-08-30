近來網路流傳一組「長髮美女搭公車」的照片，可見主角穿著細肩帶低胸禮服，仔細一瞧，左腿甚至綁上紅繩裝飾，暗黑造型讓她被民眾爭著觀賞，紛紛肉搜她的真實身分，未料正是不久前在火車脫衣的網紅阿朱，擁有白皙肌膚的她不時在公共場合露身材，因此這組照片讓男性腦補，直喊：「這情境不錯」。

坐在公車上的阿朱，身體布料無敵清涼、大膽，照片中的她露出光滑美背和逆天長腿，略微起身的姿勢更是倒出她的豪華胸器，立刻引起網友一陣驚呼，特別的是，在她左腿綁上暗黑系的紅繩，讓其造型引起議論，結果坐在她前座的中年男子，卻渾然不知情，雙手交叉坐在位子休息，形成劇烈又逗趣的對比。

坐在阿朱面前的男子，似乎沒注意到他後座的朱朱穿著。(圖/阿朱 微博)

阿朱這組照片一貼出就引爆話題，有不少人興奮回道：「這個太野了」、「這誰看了不心動啊」、「上車的時候司機還能專心開車嗎？」、「完美踩住我喜歡的口味」、「同班公車的大飽眼福了」；也有人忍不住幻想，「這情境不錯」、「公車癡漢成人片！」、「前面的大爺不回頭看看嗎？」、「把刺激貫徹到底」。

阿朱直接在火車裡脫掉衣服。(圖/阿朱 微博)

不久前，阿朱也曾在火車的上鋪脫衣，甚至直接將身上瑜珈褲脫掉，期間無意掉出蕾絲內褲和雪白肌膚，對方則倒在床上和滑手機，顯然完全不清楚阿朱才脫完衣服，戲劇性的一面讓不少人留下深刻印象。