據知情人士透露，關於歐洲法院此前取消對高通(Qualcomm)的9.97億歐元罰款，歐盟反壟斷機關可能不會再提出上訴。

位於盧森堡的歐洲第二高等法院在今年六月的判決，批評了歐盟執委會對此案的處理，稱程序上的違規，影響到高通的辯護權。

法院還推翻了歐盟執委會的說法，執委會認為高通對蘋果的支付是反競爭的，法院認為歐盟沒有考慮到所有相關事宜。

知情人士指出，歐盟反壟斷單位很難在上訴中，贏得上述的兩項指控。

倫敦國王學院客座教授Peter Alexiadis說，歐盟如果決定不去挑戰法院的判決，這並不令人感到意外，獲勝機率很低。如果出現上訴，法院可能會要求去澄清主導公司(高通)的排他性或獨家性關係是否存在的問題。

歐盟反壟斷執法機構在2018年的裁決中表示，高通在2011年至2016年期間向蘋果支付了數十億美元，讓在所有iPhone和iPad上只使用高通的晶片，目的在阻止英特爾等競爭對手的進入。當時歐洲法院判決高通需付罰金9.97億歐元。