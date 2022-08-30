台灣最美的風景是人！一名女網友PO文，昨天一家四口從高雄搭乘和欣客運北上，途中先生因膽結石引發腹痛，痛到直冒冷汗，她要求司機就近下交流道叫救護車，司機通報總部後，隨即把車停在台中的交流道旁，在滂沱大雨中替他們搬行李、等救護車，還護送她的兩個兒子回台北，令她感動不已，直說「看司機淋溼的背影，覺得人性是很美好的」。

原PO今（30）日於臉書社團《爆料公社》指出，昨（29）日一家四口從高雄搭乘和欣客運回台北途中，先生膽結石引發腹痛，痛到整個人冷汗直流、坐立難安、嘔吐難耐，但從高雄到台北的車程要5小時，再加上下大雨導致塞車，令她不知所措。

潘姓司機的暖心舉動，令婦人感動不已。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO看先生再也忍不住，只好要求司機就近下交流道，再叫救護車，司機立刻回報總部，讓他們在台中某個交流道靠邊下車，在滂沱的大雨中替他們搬行李、叫救護車，司機和車上所有的乘客沒有任何怨言，陪他們一起等救護車，當中還有人給他止痛藥，直到救護車來了才離開。

原PO說，上救護車時，司機承諾會把兩個孩子安全載回台北轉運站，也會確認接孩子人的身分，整個過程令她感覺貼心、細心及暖心，「謝謝您在患難中伸出援手，還護送我的兩個兒子安全回到台北，讓我們盡快在台中無後顧之憂的開刀就醫，看司機也淋溼的背影，深深覺得人性是很美好的」。

文章上線僅1小時，吸引1.6萬人按讚、分享及留言，「好溫暖的客運司機跟乘客」、「值得讚許的司機先生」、「台灣人的溫情，是全世界獨有的」、「請公司嘉獎這位優秀的司機，有你們社會更溫暖」、「看到這樣的文章也覺得好溫暖，祝福早日康復」、「這司機值得表揚」。