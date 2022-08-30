來自新疆烏魯木齊的哈妮克孜，是大陸演藝圈的新生代女星，一出道就以異域風情顏值和深邃的精緻五官，把前輩迪麗熱巴擠出「新疆四美」榜單，讓她知名度大開，而哈妮克孜近日就辣曬開高衩、挖背洋裝的寫真，她狂噴女人味又不失異域風情，美照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，26歲的哈妮克孜放下一頭長髮，身穿黑色抹胸長禮服的她，胸口除了有深V的低胸設計，裙襬豪開高衩露腿根，轉身還沒布，白皙美背全都露，哈妮克孜舉手投足狂噴女人味，性感撩人又不失異域風情的美，畫面讓人眼睛大吃冰淇淋。

哈妮克孜性感撩人又不失異域風情的美。（圖／取材自哈妮克孜微博）

哈妮克孜狂噴女人味。（圖／取材自哈妮克孜微博）

哈妮克孜工作室還直呼：「美到小室竟然一時之間不知道該用什麼詞來形容，大家快來誇」，吸引網友大讚：「真的好美」、「這腿太漂亮了吧」、「被美顏殺到不行」、「性感到不行」。

哈妮克孜不只有美貌，能歌善舞的她，2018年在節目上把《一夢敦煌》的舞蹈融合新疆元素爆紅，哈妮克孜身穿兩截式民俗舞蹈服飾、頭戴遮臉的珠簾面罩，一個扭腰擺臀、伸手轉身動作都絕美，加上一雙電眼和迷人笑容，讓她投足魅力爆表，表演不只博得滿堂彩，還電暈廣大網友。

哈妮克孜在節目表演〈一夢敦煌〉，不只展現精湛舞蹈實力，也讓她一舞成名。（圖／取材自哈妮克孜工作室微博）

哈妮克孜高水準的舞蹈表演不只讓她嶄露頭角，她還以仙女般顏值拿下網友票選的「新疆四大美女」冠軍，一舉擊敗迪麗熱巴、古力娜扎等女神級藝人，足以見識到哈妮克孜的高人氣。