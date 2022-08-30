台北「三腳督」局勢緊張，藍綠白參選人紛紛拋出社會住宅議題，民進黨參選人陳時中及國民黨參選人蔣萬安皆喊調降、打折租金，但前副市長黃珊珊認為會導致破產。對此，陳時中也批評，柯市府的概念是將本求利；陳時中政策小組總召集人管碧玲則認為黃在說謊，欠大家3個道歉。黃珊珊則反嗆，降租才是「短視近利」。
黃珊珊今赴碧山巖參拜，會後聯訪被問到，陳時中反嗆柯市府的概念是「將本求利」；對此，黃珊珊痛批，社宅要做的是永續經營，降租才是「短視近利」，只想爭取選舉的選票，不去看社宅長期的管理維護。
黃珊珊說，長期用公務預算運作，會排擠到其他建設跟福利，永續經營不是只有口號，是要經過精算，讓他能夠持續經營，不是蓋完後，日後再用公共預算去排擠其他預算。
他強調，除非台北市要一直用公共預算去蓋，否則認為住宅基金本來就應該有自償性，弱勢的民眾用補貼的方式處理，這是永續的原則，不是短視近利的作法。
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