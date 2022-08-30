中秋節將至，為維護民眾食用應景食品衛生安全，新北市衛生局抽驗轄內各賣場超市、傳統市場、人氣知名糕餅烘焙業、餡料製造業及網路平台的中秋應景食品，共抽驗119件產品，其中位於中和的2家水果行，各驗出1件百香果、1件水梨農藥殘留超標，已命其下架回收並移請所轄衛生機關追辦。

衛生局副局長許朝程指出，檢驗農藥殘留不合格的水果1件為「百香果」檢出殺蟲劑「芬化利 Fenvalerate 0.02 ppm」（大漿果類容許量：不得檢出），及1件「梨山細肉豐水梨」檢出殺蟲劑「陶斯松 Chlorpyrifos 0.02 ppm」（梨果類容許量：不得檢出），皆已命業者下架回收，並分別移請供應商所轄地的衛生單位台中衛生局、南投衛生局追辦。

許朝程表示，檢出農藥殘留超標已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，可依同法第44條處分6萬元以上至2億元以下罰鍰。

衛生局簡任技正劉君豪呼籲民眾，在選購蔬果時，可選擇有政府輔導的標章產品，並應於食用前認真清洗水果，經由流動水清洗、去皮、去殼等處理，即可去除大多數農藥殘留，避免表皮殘留之農藥在去皮剝皮時汙染到果肉，有效避免食入殘留農藥，以確保食用安全。有關蔬果選購及清洗原則可參考衛生局網站。

劉君豪另提醒民眾，採買中秋應景食品前應先檢視其標示，並趁早食用完畢，於歡慶佳節烤肉時，應使用乾淨水源清洗食材，海鮮及肉類產品應妥善冷藏保存並徹底加熱，切勿因追求生鮮的口感，卻忽略潛在食品中毒的風險，另處理生、熟食需使用不同器具，烹調過程中也需留意避免交互污染，才能食得安心無負擔。