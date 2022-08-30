台南3名男子28日晚間在柬埔寨遭槍殺，根據當地警方調查，初步顯示3人互相殘殺，且是其中1人向另2人開槍後自殺。受葉姓、程姓死者母親所託，協助處理相關事宜的台南市議員郭鴻儀說，家屬對於這樣的說法感到質疑，覺得「怎麼可能？」希望政府協助查明真相，3名死者的家屬將在9月1日清晨飛往柬埔寨處理後事。

郭鴻儀指出，針對柬埔寨警方調查3人可能是自相殘殺的說法，台灣因為和柬埔寨沒有邦交，也沒有司法互助，台灣警方無法介入調查，對於這種說法只能雖然有疑慮，但也只能尊重。

但他也轉述家屬說法，林、程、葉3人感情很好，雖然公司配有宿舍，但他們選擇一起在外面另外租房子同住，「3人互相殘殺」可能性實在不高。他也說，3名死者家屬眼看要一起飛去柬埔寨，現在3人心中如帶著嫌隙，情何以堪？他說，無論如何，真相只有一個，家屬也只盼趕快得到真相，早日把死者接回來。

台南市長黃偉哲今天受訪指出，台灣人犯罪必須受到台灣法律審判與制裁，這是天經地義，對於3位台灣人在柬埔寨遇害，雖然有人說他們有不少前科，可能是「黑吃黑」、「黑幫內鬥」所致，但台南市政府仍責成警方偵辦，希望釐清事情原委。

黃偉哲說，畢竟人命關天，犯罪歸犯罪、法律歸法律，人道還是要有，除希望給予家屬和社會大眾一個真相，同時也透過釐清案情，協助警方未來偵辦台灣組織詐騙犯罪時，能降低海外遇害的可能性。

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