花蓮門諾醫院物理治療師陳奕廷投入校園運動防護一年，今年也在全中運賽事中，替選手服務，盼能作為他們堅強的後盾，協助他們持續朝體育夢想邁進。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮是體育大縣，也是培育體育選手的搖籃，花蓮門諾醫院自2018年起陸續投入9間校園運動防護服務，替許多選手治療，今年全中運期間，物理治療師陳奕廷替花崗及國風國中代表花蓮參加空手道及跆拳道賽事選手進行運動防護，作為堅強後盾，成功讓他們摘下3金3銀5銅的好成績。

門諾醫院自2018年在光復國中進行校園運動防護的服務後，迄今也增加秀林、自強、美崙、國風、花崗、光復、玉里等7所國中及四維高中，透過每周一次的到校服務及重要賽事的隨隊陪伴，提供教練及選手即時的治療與協助。

門諾醫院物理治療師的陳奕廷儘管一周五天從北到南，從市區到偏鄉，進入校園替選手進行運動防護，服務近1年時間他從不喊累，反而細心的詢問運動員疼痛部位，進行傷害初階評估後，叮嚀他們該注意的事項以及復健方式，只為了幫助選手持續朝體育夢想邁進。

陳奕廷說，運動帶給選手們希望，但運動傷害也往往成為絕望，不過進入校園後，發現有學生因家庭環境、隔代教養等因素，受傷不敢說，甚至到醫院看醫生都有困難，希望透過自己微小的幫助，成為他們幕後的推手，不管最終結果如何，只要看到選手在場上盡情揮灑自我，那每一滴辛苦付出的汗水就是支持他繼續向前最大的動力。

「奕廷哥哥不僅是物理治療師，更是我們的心靈導師」，拿下今年全中運空手道第5量級金牌的陳宥學說，不論是身體或是心理，陳奕廷都給予大家滿滿的關懷與信心；拿下第二量級金牌的田仲霖則表示，賽前一周不慎在練習過程受傷，當時內心相當自責也擔心影響比賽，多虧陳奕廷在場，馬上幫他檢查及治療，才不讓傷勢更嚴重，最後順利上場完成比賽，拿下金牌。

花崗國中空手道教練陳彥文坦言，以前大多由教練幫運動員貼紮，一旦受傷較嚴重無法處理時，也只能先請運動員回家冰敷觀察或自行就醫，自從門諾醫院復健科團隊加入，不僅提升運動防護的正確觀念，當運動員遇到較嚴重的受傷時，物理治療師給予的治療與協助，均能成為選手堅強的後盾。