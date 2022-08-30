韓國駐美大使30日表示，根據美國最近頒布並將實施的IRA(通膨降低法)，韓方電動車(EV)相關業者日後恐怕喪失租稅優惠資格，損失估計不小。針對此點，幾經交涉後，美國政府已同意將與韓國進行對談，並尋求解決之道。

韓國政府強調，身為與美國自貿協定的盟友與夥伴，自己的電動車產業被如此不對等視之是不合理的。至於美國方面，並沒有提出相左意見，因為美方了解韓方所關心的，並且想要爭取的。

KAMA(韓國汽車製造業者協會)曾抱怨，美國IRA新法或將影響到韓國每年10萬輛EV出口，因不是在北美地區出廠，日後當地車主就拿不到7,500美元補助金，有違韓美雙邊經濟與安全聯盟的互助精神。

另外，美國IRA法案更是對韓國現代汽車不公平。5月拜登的亞洲行，現代還當著這位美國總統的面宣布，計畫在美國投資超過50億美元，主要用於EV以及電池產業。

就在韓國政府前兩天派遣代表團赴美表達對IRA不滿時，當地專家學者曾潑冷水認為，韓國可能會碰到鐵板，因為美國不太會對韓企有特殊待遇。而現在，美國雖沒有明顯讓步，不過願意交談也表示有補強機會，對韓國來說也算是好事一樁。