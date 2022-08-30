新北市警局瑞芳分局開學日也派出警力協助學童維安，並結合周邊勤務，為學童提供安全回家之道。（新北市警局瑞芳分局提供／張志康基隆傳真）

受到今年新冠疫情爆發影響，30日各級國中小學正式開學，對於許多民眾來說，已是久違數月。不少家長擔心家中孩童，選擇親自接送。為協助學校周邊的交通安全及學童人身安全，基隆市警察局及新北市警察瑞芳分局30日上午都派出警力，協助導護志工，維護學童安全。

基隆市警察局婦幼警察隊副隊長袁佩華表示，30日是新學期首日，市警局編排警力並結合導護志工，於學校校門口及周遭路口執行護童勤務，並進行婦幼人身安全宣導，提醒學童平時應保持警覺，不隨便與陌生人交談來往、不收取不明的食物及禮物，亦教導學童如何避免不法的侵害、遭遇危害時應立即求援。

袁佩華表示，開學日學校周遭人車增加，易造成交通壅塞及影響學童上下學安全，市警局呼籲用路人行經校園周遭時，減速慢行並優先禮讓學童，如家長需接送學童上、放學，可提早出門，避免人車壅塞，切勿違規停車或滯留，而影響其他用路人及學童的安全。

瑞芳警分局長謝龍富表示，在防疫期間，家長可能因不放心學童而親自接送，對於校園周邊的上班人流、車流勢必造成衝擊，為了兼顧家長接送學童及維持交通順暢。開學日瑞芳分局除派遣充足警力外，也持續加強告誡、勸離學校周邊違規、不當停車，以及適度提醒駕駛們應放慢車速，留意路過學童的安全。

謝龍富表示，自開學日起，藉由護童專案之實施，結合守望點、巡邏線等一般例行性勤務， 逐日建構全面性的防護網，確保本學期校園安全走廊通行無阻，讓學童快樂上學，安全回家。

基隆市 瑞芳 開學日 警察 婦幼警察隊 交通