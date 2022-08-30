麗寶樂園渡假區的福容大飯店，中秋連假期間推出「秋冬充電計畫」兩天一夜只要6500元起。（麗寶樂園渡假區提供）

為歡慶中秋佳節麗寶還推出「月餅錢包」、「玉兔燈籠」、「手工麻糬製作」DIY專屬中秋。（麗寶樂園渡假區提供）

暑假結束為搶攻下半年國旅市場，渡假區祭出多項好康！麗寶樂園指出，中秋節連假限定，水陸樂園任你挑第二人只要20元，天天享特惠。麗寶福容大飯店賽車主題旅店推出每人不用3500元也能Chill嗨嗨過中秋與國慶的住房專案，麗寶OUTLET MALL將更韓國美食原汁原味搬到現場，打造韓國專屬特賣區。

麗寶樂園渡假區說，中秋連假為歡慶探索世界20歲生日9／9-9／11日，推出「第二人20元」讓遊客能一起同慶，活動須搭配一人現場購買全票，就能享第2人只要20元的優惠，水陸樂園皆適用，銅板價優惠只有三天，想要暢遊樂園或泡在透心涼的大海嘯裡一定要把握中秋假期。

麗寶樂園渡假區指出，大啖美食免出國！最道地的韓國美食展就在麗寶OUTLET MALL B區1F國際展演廳，在家看各式話題韓劇，是不是讓你腦中一直浮現好想去韓國？麗寶能滿足「韓國慾」，即日起至9／11日麗寶韓國美食展，集結知名韓系美食、飲品、零食等商品，讓你靠味蕾秒飛韓國。

麗寶樂園渡假區表示，到麗寶不但可玩樂園、逛OUTLET、開卡丁、搭摩天輪，還可入住麗寶福容大飯店，飯店緊鄰雙樂園，下樓轉個彎即可抵達。連假推出「秋冬充電計畫」兩天一夜只要6500元起；若於馬拉灣開園期間(10／30前)入住，探索世界、馬拉灣單日門票可二擇一。

歡慶中秋佳節，麗寶樂園飯店還推出深受孩子們喜愛的「月餅錢包」、「玉兔燈籠」、「手工麻糬製作」中秋限定DIY活動，讓住客可感受到濃濃的中秋氣氛，打卡拍照留下最棒的回憶。