繼前空軍司令熊厚基上將罹癌，調任總統府戰略顧問後，日前又傳出國防大學校長劉志斌上將近月發現罹癌，因極早發現，屬原位期，目前正在進行療程，高層有意將調整職務讓她專心療養。但消息人士指出，目前劉治療效果良好，劉志斌現在每天上班，校務推動正常，職務也不會調整。但國防部發言人孫立方低調表示，劉志斌目前仍仍正常上班，對於所謂的「調療」一事並無所悉。

據了解，在熊厚基罹癌後，國軍高階將領與任職重要軍職者，均注意身體狀況並做健檢，劉志斌當時任職海軍司令，健檢也發現罹癌，巧合的是與熊厚基部位一樣，所幸劉屬原位期，又極早發現，現治療效果良好，每天均正常工作。

現任參謀總長陳寶餘上將於今年5月1日屆滿最大服役年齡64歲，基於整體防衛作戰需要，依今年1月19日修正公布「陸海空軍軍官士官服役條例」第6條，奉總統核定延長服役1年，以利國防政策延續及整體建軍規劃發展。

依照順序，下任參謀總長人選，本來是前空軍司令熊厚基最有機會，但陳寶餘延任1年，明年5月才退役交棒，熊厚基病情須即刻接受治療，因此錯過總長職位。熊厚基因健康因素調任戰略顧問，也意外打亂軍中高層人事布局。

既然錯過空軍人選，因此依照資深年班，下任總長人選幾乎確定由劉志斌接任，但此時卻傳出罹癌消息，頓時打亂高層布局，僅剩下陸軍軍備副部長王信龍與現任陸軍司令徐衍璞上將，外界盛傳徐將最最熱門人選。