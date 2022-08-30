新冠變種病毒BA.5虎視眈眈，指揮中心預期9月底前可能出現新一波疫情高峰。檢測族群今日人氣不弱，泰博(4736)漲幅在2%以上，寶齡富錦(1760)、圓點奈米(6797)漲幅都在1%左右。

寶齡富錦指出，針對近期造成新一波新冠肺炎疫情肆虐的變種變異株，數據顯示旗下品牌「飛確」/「飛確RV2」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，可有效偵測Omicron BA.5(B.1.1.529)變異株。寶齡富錦目前也正在加緊研發結合Flu A與Flu B及Covid-19的三合一快篩試劑，預計此產品可更有效協助第一線醫護人員判讀流感及新冠肺炎，並及早提供適當治療，進而最大程度避免社區感染。

近日本土疫情增溫，根據指揮中心統計，上週確診數達到17萬6488例，比前一週增加15.5%，指揮官王必勝表示，確診數已連續二週上升，可以確定Omicron BA.5疫情已開始，預計9月中下旬疫情會達到高峰，單日確診數最高可能達到6萬例。