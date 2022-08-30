霧峰警分局護童志工手舉警語標示宣導「注意大型車視野死角及內輪差、保持距離、路口慢看停、行人停看聽」等交通安全觀念，提醒家長駕車行經路口、校區應減速慢行、注意周圍人車兒童、停讓行人兒童優先通行。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

烏日分局警出動警察大頭娃娃、警用大重機迎接小朋友開學，小朋友看見警察娃娃及警用大重機，紛紛搶著合照。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市二分局長陳家銘率同仁至轄區太平國小宣導並與校方哈利波特迎新團合影。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局分局長葉志誠親自前往山區關懷學童開學情形。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

迎接111學年度開學，台中市各警分局展開「維護學童安全工作」，除編排轄區護童守望勤務，也結合志工媽媽加強周邊安全維護及交通疏導，其中太平警分局警花媽媽特製「開學幸運御守」分送小一新生；而烏日警分局則是出動大頭娃警察和重機賣萌，吸引一堆小朋友搶著合照。

太平警分局針對轄內16所國小實施護童專案，執勤員警一早就整裝前往校門口與學校師長維護交通，其中擔任山區頭汴國小勤務的警媽郭秀琳，還特別利用休假期間特地巧手製作「開學幸運御守」，她說，自己小朋友也是今天開學，非常能體會新手爸媽的心情，因而額外製作22份幸運御守給該校剛上小一的新生們，希望他們有個元氣滿滿的一天，讓老師及新生爸爸媽媽們直呼「超有感、足用心！」

烏日分局警分局於轄區各級中小學派員搭配導護人員在路口執行交通指揮，更出動警察大頭娃娃、警用大重機配合學校師長們一起「賣萌」，除在校門口發放「交安清單」及小禮物，列隊歡迎學童開學，小朋友看見警察娃娃及警用大重機，紛紛搶合照大讚「帥氣＆卡娃伊」！

霧峰分局結合學校的導護志工媽媽、老師們一起疏導維持學童上、下學交通秩序，員警甚至手持文宣在校門口向家長及學童發送溫馨陽光婦幼粉紅摺頁，摺頁內容有最新跟蹤騷擾防制及家庭暴力防治、預防性侵害、性騷擾等婦幼保護知識，幫助家長及學童提升婦幼保護觀念。

台中市第二分局長員警一早也針對轄區9所小學加強周邊安全維護及交通疏導，並向兒童宣導「113婦幼保護專線／110緊急報案專線」、「行人過馬路要走斑馬線、要看紅綠燈」、「遇到砂石車等大型車輛要遠離，避免內輪差視線死角造成憾事」；現場發放警察局特別訂製的POLICE防疫口罩，小朋友拿到宣導品都很開心，紛紛表示戴上去就和警察一樣帥氣。