Kolas Yotaka到縣選委會完成登記參選縣長。（王志偉攝）

Kolas Yotaka與支持者高喊「榮耀花蓮」。（王志偉攝）

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），今早在支持者陪同下，到縣選委會完成登參選登記，Kolas說，今年選舉是一場運動，是一場不害怕運動、反霸凌、跨族群互相尊重的運動，更是一場爭取自由民主的運動，她呼籲支持者勇敢站出來，從祖先賦予的土地出發讓花蓮重新閃耀。她邀徐榛蔚縣政公開辯論，希望徐接下戰帖，「不要只是讀稿，要讓花蓮人看得更清楚，讓花蓮人自己決定！」

支持者手持Kolas競選看板，底版大紅色系，斗大「榮耀花蓮」字樣，搭配藍、綠、黃3色筆刷色塊背景格外顯目，Kolas也身穿一襲象徵阿美族服紅、白、黑相間連身洋裝，抵達選委會與支持者高喊「榮耀花蓮」！

Kolas表示，今年不只是一場選舉，今年是一場運動，她希望大家一起來參與這場重新定義花蓮的運動，也就是大家希望花蓮是什麼樣的花蓮，選民要非常勇敢地用選票來告訴未來的縣長。

Kolas表示，對手不斷持續地念稿，不斷重複10幾年來相同的做法，她希望花蓮政治可以透明化、正常化、民主化，不同候選人的公開辯論應該讓花蓮人公開看得清清楚楚，讓花蓮人自己做決定。她強調，今年不只是一場選舉，更是一場不害怕、反霸凌、跨世代解決共同問題的運動。

Kolas說「榮耀花蓮的意義，很簡單，就是要讓花蓮回到他原來該有的樣子」。「花蓮是一個國際化、美麗、自信、多元文化、經濟繁榮的縣，我們要回到他應該有的樣子」。她呼籲選民勇敢地用選票告訴未來的縣長，讓自己決定花蓮未來。