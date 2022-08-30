彰化縣警察局和8大分局也總動員，執行「護童專案」勤務。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

文德國小，邀請魔幻泡泡達人進行別出心裁的迎新開學典禮。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

文德國小，邀請魔幻泡泡達人進行別出心裁的迎新開學典禮。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

文德國小，邀請魔幻泡泡達人進行別出心裁的迎新開學典禮。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

歷經疫情衝擊，過了一個史上最漫長暑假，家長輔導小朋友收心操，孩童們久不見同學多有點小期待，迎接30日開學，彰化縣警察局和8大分局也總動員，彰化縣174所國小，123所提出護童專案，警察局30日出動了174名警力及129名民力，執行「護童專案」勤務。

波麗士大人一早就到彰化市平和國小等各校門口，扮起警察大頭娃娃迎接開心上學的孩童，舉起宣導標語牌「叫、推、逃！找人幫忙」、「背心短褲覆蓋處，不讓人觸摸」及「跟騷構成要件：與性或性別相關、針對特定人反覆或持續、違反意願、使人心生畏怖」，傳達正確觀念，提升兒童自我保護安全觀念。

小朋友看到警察大頭娃娃，可愛的造型，都興奮打招呼，警察鼓勵如遇到危險要勇於向平易近人的警察叔叔、阿姨求助。

不少學校也舉辦特別迎新，八卦山上的特色小學文德國小，邀請魔幻泡泡達人進行別出心裁的迎新開學典禮，讓朋友們樂翻，並結合祖父母節，安排接送來家長及祖父母一起合影，並進行孝親由新生小朋友為家長們穿襪，代表孩子成長。中午時間，結合芬園鄉農會辦理米苔目製作的食農教育活動，讓小朋友認識在地米食，製作出點心一起享用，一年級新生說：「學校好好玩，好喜歡來上學！」