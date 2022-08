不朽水母是一種能不斷回復到幼年狀態的生物,西班牙科學家已解開其基因密碼,盼能揭開牠們獨特長壽特質的秘密,為延緩人類老化找到新線索。

路透社報導,奧維耶多大學(University of Oviedo)的帕斯夸爾-特納爾(Maria Pascual-Torner)、奎沙達(Victor Quesada)與同僚在今天刊登於「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究報告中,公布道恩燈塔水母(Turritopsis dohrnii)的基因體定序。道恩燈塔水母是已知唯一能在有性繁殖過後不斷回復到幼蟲狀態的水母。

跟其他種類的水母一樣,道恩燈塔水母會經歷兩個階段的生命週期,在無性階段住在海床,主要角色是在缺乏食物時保持存活。當條件適當時,水母會進行有性繁殖。

研究作者寫道,許多其他種類的水母也有一些返老還童、回復到幼體狀態的能力,但大多數在到達性成熟階段就會失去這個能力,但道恩燈塔水母不會這樣。

佛羅里達海洋研究所(Florida Institute of Oceanography)所長、沒有參與研究的水母專家葛蘭姆(Monty Graham)說:「這個物種會耍點進化詭計,我們知道這點已有15到20年了。」

這個花招讓道恩燈塔水母獲得不朽水母之稱,但葛蘭姆坦言這個綽號有點誇大其詞了。

這項研究的目的是在藉由比較道恩燈塔水母與露布拉燈塔水母(Turritopsis rubra)的基因組定序,了解是什麼讓道恩燈塔水母變得與眾不同。露布拉燈塔水母是道恩燈塔水母的近親,但無法在有性繁殖過後回春。

他們發現道恩燈塔水母的基因組有許多差異,可能因此讓牠們更容易複製與修復DNA。牠們也似乎更能維持稱為端粒(telomere)的染色體末端。在人類與其他物種身上,端粒長度已證明會隨著年齡縮短。

葛蘭姆說,這項研究沒有立即的商業價值。他說:「我們無法這麼認為,以為可以捕撈這些水母,製成護膚乳霜。」

然而,這項研究主要在了解協助這些水母欺騙死神的過程與蛋白質機能。他說:「我認為這是可為新研究路線開啟一扇窗的論文之一。」