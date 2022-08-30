被爆5736萬研究案抄襲 張善政「6字曝心聲」不滿遭抹黑 @中時新聞網 ​

國民黨桃園市長參選人張善政被週刊爆料，指他在擔任宏碁副總時期，曾任計畫主持人，向農委會申請經費高達5700萬元的研究計畫，但產出的報告卻有抄襲之嫌。對此，張善政今日出面回應，表示當年所做的事是在幫助內農業電子化，沒想到卻於選舉時被抹黑，自己「非常不能接受」。

張善政說明，該報告是多年前在宏碁時，帶領「農業電子化」輔導團隊為農委會做的3年計畫，目的不是論文研究或開發新技術，只是將國外農業電子化的資訊整理出來，介紹給農委會底下研究單位，所以會引用國外期刊及報告內容，這跟撰寫論文的性質完全不同。

另外，張善政提到，除上述事項外，為推廣新的農業電子化資訊，團隊還巡迴台灣很多農業研究單位開座談會、做簡報，了解它們跟農業電子化的結合空間，因此經費有很大一部分是用在宣導、座談跟輔助。

談及該計畫成效，張善政坦言感到驕傲，因為對國內農業電子化的啟動，有小小貢獻，但他沒想到這個對國家農業電子化發展有助益的事，卻在選舉時被抹黑成抄襲，讓他對老東家宏碁，甚至是後來工作的Google，都感到非常抱歉。

而對於遭批報告內沒有註明資料來源，張善政指出在報告最後列有清單，若仍有遺漏的話，他願意代表團隊向農委會致歉。

至於曾在前新竹市長林智堅論文風波時，提出誠信破產就該退選的說法，如今也被拿出來質疑，但張善政強調，這起爆料事件中，自己的誠信並沒有問題，所以無須思考是否要退選。