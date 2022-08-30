前年新北市何姓女子不理會社工人員及親屬多次提醒，將未滿4個月的女兒獨自留在家中，致其趴睡死亡，何女辯稱因疫情無法帶幼女出門才釀禍可減免罪責，最高法院駁回她的上訴，認為當時防疫並無禁止帶6歲以下嬰幼兒外出的禁令，依過失致死罪判囚1年定讞。

何女在2020年7月28日下午4點騎機車外出，將女嬰放在房間內棉被等軟性物品雜亂堆置之雙人床上睡覺，使其獨自留在租屋處，A女嬰從雙人床翻身至並排於側、高度較低之單人床，趴臥在單人床上棉被等軟性物品堆中，無法翻身回正。

當天晚間約7點，何女回到租屋處發現女嬰臉部朝下趴在單人床上，嘴部、臉部發紫，她通報119將女嬰送醫，然女嬰到達醫院前已心跳停止，經急救仍因呼吸道感染引發肺炎及窒息致呼吸衰竭不治死亡。

何女辯稱，案發當時正值新冠肺炎疫情風聲鶴唳，有關當局不斷呼籲國人避免外出及出入公共場所，嬰幼兒又不適合配戴口罩，她慮及若攜女嬰外出恐致其病逝，她負有使女嬰免於感染疾病之義務，應可阻卻違法或罪責。

一審新北地方法院及二審台灣高等法院不採信何的辯詞，認定她態度輕忽，過失情節重大，雖然她的境遇固有困難之處，然有關機關早已介入提供協助她予以拒絕，依過失致死罪判刑1年，何女提上訴遭駁回確定。