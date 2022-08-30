小優（左）遭巫苡萱爆料見色忘友。（中天綜合台提供）

甄莉（左）與李妍瑾感情緊密，曾住一個屋簷下。（中天綜合台提供）

阿ken（左起）、安心亞、風田。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（1日）晚間9點播出「口口聲聲說是好閨蜜，踩到這些地雷卻吵到不要不要的！」貝童彤爆料與周宜霈（大牙）關係好到曾聽過對方的恩愛聲，她羞說：「我們以前住對門，有一次出門聽到有小貓咪的聲音，我就貼在她門上聽，沒想到外表看起來是母老虎，『這時候』是小貓咪啊。」安心亞也好奇被形容為「母老虎」的周宜霈，是否曾和其他黑澀會美眉吵過架？貝童彤笑說每位成員都被她罵哭過，周宜霈則是對與小薰起爭執的印象特別深刻：「本來我們在香港紅勘有演唱會，雖然後來沒辦成功；那時已經在賣票，所以每次排練大家都快瘋掉，小薰壓力一大就會忘記（舞步），我說『每個人都花了時間，為什麼妳會忘記，我會記得呢？』就講得很不開心。」

小優爆料巫苡萱與啦啦隊友林襄不合：「因為她最近很火，每次聚會苡萱都沒帶林襄，她都說是林襄太忙，但我有嗅出一點『味道』。」而巫苡萱則對小優見色忘友的行為有些埋怨：「我是會把朋友放第一的那種人，但小優很提防我，我有局都會約她，後來發現她的局都沒約我。」最讓巫苡萱納悶的是，小優異性緣非常旺，為什麼還會對她有戒心：「我看過她為感情哭鬧過，她有一陣子非常低潮，想說我身為好姊妹一定要安慰她，結果她不是因為被人家甩，而是她有太多選擇！」小優解釋：「她這種傻白甜，喜歡的人都會被她勾走，有一次我生日，我已經跟姊妹們講好，我喜歡的對象會來，結果我一回頭就看到苡萱在跟他拍照、聊天，結果那個男生的限動都是苡萱！」

甄莉與李妍瑾的好感情眾所皆知，2人也曾同住一個屋簷下：「她之前去上海發展，只要回台灣就是住我家，我也沒跟她收費用，我有3間房間，她可以隨便挑，愛睡哪就睡哪。」李妍瑾主動整理家務、細心照料兒女的舉動，更讓甄莉覺得窩心，但甄莉沒料到的是，李妍瑾竟差點害她家變成凶宅：「她那時因為感情的事心情不好，憂鬱症又發作，她半夜在我家狂哭，我安慰她到要睡了，結果我一回房間洗澡，她爬上我家陽台，差點從上面跳下去。」李妍瑾則解釋：「我是遺傳性的憂鬱症，憂鬱症講出來不丟臉，反正藥物控制，加上多看一些好的東西，就會比較好。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。