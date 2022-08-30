引發癌症的因素眾多，根據陸媒報導，英國一份最新研究指出，酒精會提升賀爾蒙水平，釋放損害DNA的化學物質，促進腫瘤生長，若女性常喝酒，會引發乳癌。該報導並表示，男性罹患乳癌機率雖較低，但死亡率高於女性，因此男女均可藉由簡單自我檢查，來發現有無罹患乳癌。

根據《香港01》報導，英國南安普敦大學 （University of Southampton）最新研究顯示，酒精會提升賀爾蒙水平，釋放損害DNA的化學物質，促進腫瘤生長。研究人員相信，5至11%的乳癌個案是由喝酒引起。

該篇報導也引述，日本曾有一項研究發現當地女性患乳癌的風險，與喝酒頻率、每天飲酒量之間的關係。研究將約16萬名（158,164）女性的飲酒頻率分成4組，分別是：不喝（曾喝過但現在不喝）」、每週只喝1天以下、每週喝1～4天、每週喝5天以上。結果發現，相較於不喝酒者，幾乎每天喝酒的女性患乳癌風險為1.37倍。

該報導並提醒，乳癌並非女性專利，同樣具有乳房、乳腺組織的男性也有罹患乳癌的可能性，且男性乳癌發生率雖較女性低，但男性的乳癌細胞擴散得更快，死亡率也高於女性。

該報導建議男性可自我檢查的5大招：

1. 有無出現無痛性腫塊：男性罹患乳癌大多集中在下乳房，如果在乳暈下側發現有腫塊就要注意，因為這個位置正好是男性乳腺組織比較集中的部位。

2. 乳頭形狀有無異常：若出現內陷、結痂、回縮等現象，需要特別留心，在臨床上的男性乳癌病患有此類症狀。

3. 胸部皮膚發生變化：男性胸部皮膚或胸肌出現變化，例如紅疹、粘結，也要注意可能是乳腺癌的徵兆。

4. 乳頭溢液：擠捏乳頭時，有液體流出稱為乳頭溢液。乳頭溢液是乳腺疾病的常見徵狀。

5. 腋下出現淋巴結：腋下出現有淋巴結也是罹患乳癌的標準症狀，通常不只長出一顆淋巴結。

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