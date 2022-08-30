從降雨日數來看，平均降雨日數僅15.9天，為歷史第2少，其中宜蘭(45毫米)、蘇澳(55.5毫米)、陽明山鞍部(120毫米)、台東成功(125.5毫米) 4站更創下7至8月雨量最少的紀錄。（取自氣象局記者會簡報）

今年夏季炎熱少雨，許多水庫的蓄水量持續下跌，中央氣象局表示，今年7-8月雨量顯著偏少，降兩不及平均值的4成，為歷史上第2少的一年，其中宜蘭、蘇澳、鞍部及成功4站更創下7至8月雨量最少的紀錄，預估今年秋季雨量將接近正常。

中央氣象局今(30)召開年度秋季展望記者會，氣象預報中心主任呂國臣表示，回顧今年夏季，7-8月屬高溫少雨的天氣型態，平均溫度為29.38度，較氣候值高0.5度，平均降雨量為225.5毫米，不及氣候值4成。

從降雨日數來看，平均降雨日數僅15.9天，為歷史第2少，其中宜蘭(45毫米)、蘇澳(55.5毫米)、陽明山鞍部(120毫米)、台東成功(125.5毫米) 4站更創下7至8月雨量最少的紀錄；而今年7至8月太平洋副熱帶高壓異常偏強，造成台灣氣溫明顯偏高，平均氣溫部分，台北站30.7度、蘇澳29.6度、玉山9.7度，均創下歷史高溫紀錄。

展望未來一季，呂國臣指出，由於反聖嬰持續發展，熱帶太平洋海溫仍可能呈現西暖東冷型態，而印度洋海溫則有東暖西冷的分布，由過去的統計資料顯示，在這樣的海溫分布下，通常台灣秋季易出現偏暖、東半部雨量略偏多的趨勢。

呂國臣強調，雖然7至8月降雨量偏少，但小區域的午後雷雨對流卻相當顯著，氣象局在7到8月共發布177次大雷雨即時訊息，台灣的降雨8成由颱風和梅雨所貢獻，若沒有颱風就會帶來缺水，2022年底前反聖嬰現象機率仍偏大，目前已經連續3年出現反聖嬰，不算少見但也不罕見。

綜合研判，預估今年秋季台灣氣溫正常至偏暖，11月會逐漸恢復正常季節溫度，雨量則以接近正常的機率較大。

呂國臣說，氣候上秋季10月以後中南部將逐漸進入枯水期，呼籲各界妥善運用水資源，同时持續注意氣象局於每周與每月發布的最新月及季長期天氣展望資訊。